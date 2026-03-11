Baume-Schneider zieht positive Bilanz zu Uno-Frauenrechtstagung

Keystone-SDA

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat eine positive Bilanz ihres Besuches in New York gezogen, in dessen Zentrum die Sitzung der Uno-Kommission für die Rechtsstellung der Frau (CSW) stand. Daneben führte die Bundesrätin eine Reihe bilateraler Gespräche.

(Keystone-SDA) Die Schweizer Innenministerin begrüsste die politischen Schlusserklärungen der CSW, auch wenn sie dieses Jahr nicht im Konsens verabschiedet werden konnten. Nachdem sich die USA dagegen gestellt hatten, kam es zu einer Abstimmung.

Dies sei zwar unüblich. Das deutliche Resultat – 37 Ja, eine Nein-Stimme der USA und 6 Enthaltungen – habe aber eine klare Botschaft gesendet, sagte die Bundesrätin am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Schlussfolgerungen zeigten, dass die Mehrheit der Staaten weiterhin hinter dem gemeinsamen Engagement für den Zugang zur Justiz auf der Grundlage internationaler Verpflichtungen stehe. Dies sei ein deutliches Zeichen in einem internationalen Kontext, der von zunehmenden Spannungen rund um Gleichstellungsthemen geprägt sei.