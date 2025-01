Beachvolley-Profi Nina Brunner ist schwanger

Keystone-SDA

Die Beachvolleyballerin Nina Brunner erwartet ihr erstes Kind. Anfang Sommer sollen sie und ihr Mann, Eishockey-Profi Damien Brunner, Eltern einer Tochter werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Baby Brunner» sei auf dem Weg, teilte die Beachvolleyballerin auf Instagram mit. Sie könnten es kaum erwarten und freuten sich sehr auf dieses neue Kapitel.

Im Oktober gab Nina Brunner bekannt, eine Pause im Spitzensport einlegen zu wollen. «Die letzten neun Jahre waren unglaublich schön, erfolgreich, aber auch sehr intensiv. Ich möchte mich dem Wunsch einer eigenen Familie widmen und freue mich, nun etwas mehr Zeit für mein Studium, Freunde und Familien zu haben», sagte sie damals.

Nina Brunner hat mit ihrer Sport-Partnerin Tanja Hüberli an den Olympischen Spielen in Paris eine Bronzemedaille geholt. Das Duo steht an den Sports Awards vom 5. Januar 2025 in der engsten Auswahl zum Schweizer Team des Jahres 2024. Ehemann Damien Brunner ist beim EHC Biel unter Vertrag.

Die beiden sind gemäss Medienberichten seit 2013 ein Paar und seit 2021 verheiratet.