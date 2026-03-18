Beatrice Egli zeigt sich mit neuem Latex-Look

Keystone-SDA

Schlagersängerin und Moderatorin Beatrice Egli zeigt sich in einem neuen Look. Sie überzeugt ihre Fans mit schwarzweiss-Fotos bei Instagram. Besonders brisant: Auf den Bildern trägt die 37-Jährige Latex und Leder.

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(Keystone-SDA) Eine lange Lederhose, dazu ein hautenges Oberteil im Latexlook: Bei Instagram zeigte sich Egli mit einem neuen Look, wie der «Blick» online schreibt. Ihre Fans schienen sich darüber zu freuen – sie brachten ihre Begeisterung in der Kommentarspalte dazu zum Ausdruck.

«Du siehst so gut aus, jetzt will ich mehr Fotos sehen», schrieb ein Fan. Vielleicht wird der Wunsch erhöht, denn das beliebte Bild wurde bei einem Fotoshooting aufgenommen, wie Egli auf Instagram verriet. «Ich liebe es so sehr, verschiedene Outfits und Looks auszuprobieren», schrieb die Sängerin.