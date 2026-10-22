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Beide Basel heben am Freitag das Feuerverbot auf

Keystone-SDA

In den Wäldern im Baselbiet und Basel-Stadt darf man wieder grillieren: Beide Kantone heben ab Freitag um 12.00 Uhr das Feuerverbot auf, da aufgrund der Niederschläge die Waldbrandgefahr gesunken ist. Die Einschränkungen bei den Baselbieter Fliessgewässern bleiben bestehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Somit ist die Wasserentnahme bei Bächen und Flüssen weiterhin untersagt, wie die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) mitteilte. Für sämtliche Fliessgewässer bleibt das Betretungs-, Fischerei- und Badeverbot bestehen, mit Ausnahme des Rheins und der Birs.

Die VGD weist darauf hin, dass die Gefahr von Astabbrüchen weiterhin besteht. Daher seien Waldbesuche nur unter Vorsicht möglich, vor allem bei Wind und in der Nähe von geschädigten Bäumen.

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