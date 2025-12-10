Beide Basel passen Liste der ambulanten Eingriffe an

Keystone-SDA

Ab dem 1. Januar 2026 sind Operationen im Bereich der Fuss- und Ellenbogenchirurgie auch auf der gemeinsamen Liste der beiden Basel von ambulanten Eingriffen zu finden. Die beiden Kantone haben ihre Liste entsprechend angepasst und die Bundesregelung vollständig übernommen.

(Keystone-SDA) Die Liste umfasst ab dem neuen Jahr 19 statt bisher 18 Gruppen von Eingriffen, wie die Gesundheitsdirektionen beider Basel am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft führen seit 2018 eine gemeinsame Liste von medizinischen Eingriffen, die nur noch ambulant durchgeführt werden sollen. Damals waren noch 13 Eingriffe namentlich aufgeführt. Eine Liste von ambulanten Eingriffen ist seit 2023 auch schweizweit verbindlich.