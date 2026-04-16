Berner FDP-Stadtrat Tom Berger tritt zurück

Keystone-SDA

Der Berner FDP-Stadtrat Tom Berger tritt nach neun Jahren zurück. Für ihn rutscht Raphael Karlen ins Berner Stadtparlament nach.

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(Keystone-SDA) Berger startete seine Politkarriere bei den Jungfreisinnigen. Er machte sich unter anderem mit seinem Engagement zugunsten des Berner Nachtlebens einen Namen. 2016 wurde er ins Berner Stadtparlament gewählt, das er 2025 eine Jahr lang präsidierte. Beruflich leitet Berger das Berner Polit-Forum im Käfigturm.

«Eine Pause von der parlamentarischen Arbeit tut mir gut», zitiert das Online-Medium «Hauptstadt» Berger am Donnerstag. Er sprach dort auch über eine gewisse Ernüchterung. Aufwand und Ertrag «stimmen für mich nicht mehr überein», sagte er mit Blick auf die stark rot-grüne Dominanz in der Stadtberner Politik. Die Meinungsbildung finde vor allem im linken Bündnis statt.

Die Freisinnigen verdankten Bergers Engagement in einer Mitteilung vom Donnerstag. Für Berger rutscht der 53-jährige Ökonom Raphael Karlen in den Stadtrat nach.