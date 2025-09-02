The Swiss voice in the world since 1935
Berner Filmpreise für zwei Dokumentarfilme und einen Kinospielfilm

Naturgewalten, moralische Widersprüche und Mut: Die diesjährigen Berner Filmpreise zeichnen Dokumentarfilme über Erbschaften, über die Insel Stromboli sowie einen Spielfilm über eine alleinerziehende Mutter aus.

(Keystone-SDA) Mit «IDDU – Racconti dell’isola» sei Regisseurin Miriam Ernst ein eindrückliches Porträt der Insel Stromboli und der im Schatten des Vulkans lebenden Menschen gelungen, schreibt die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion in einer Mitteilung vom Dienstag.

Auch Simon Baumanns Dokumentarfilm «Wir Erben», wird ausgezeichnet. Der Film beleuchtet den moralischen Widerspruch von Eigentum und Gerechtigkeit exemplarisch an seiner Familie.

Geehrt wird auch der Kinospielfilm «Les Courageux» der Bieler Autorin und Regisseurin Jasmin Gordon. Der Film packe das Publikum mit seinen schönen Stimmungen, begründet der Kanton die Preisvergabe.

