Berner Gemeinderat spricht sich für Allmend-Parking aus

Keystone-SDA

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Der Gemeinderat der Stadt Bern hat am Donnerstag die Ergebnisse der öffentlichen Mitwirkung zur künftigen Nutzung der Allmenden bekanntgegeben. Er spricht sich für ein unterirdisches Parkhaus, aber gegen exklusive Rasenfelder für YB aus.

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(Keystone-SDA) Die Mitwirkung wurde von Bevölkerung, Vereinen, Quartierorganisationen und weiteren «rege genutzt», wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schrieb. Nun hat er die Eckwerte für die weitere Planung festgelegt.

Demnach sollen die Allmenden «in ihrer Funktion für Bevölkerung, Stadtklima und Biodiversität gestärkt und weiterentwickelt werden» und die oberirdischen Parkplätze abgeschafft werden. Als Hauptszenario will der Gemeinderat eine unterirdische Einstellhalle weiterverfolgen, die so klein wie nötig werden soll.

Die Sportinfrastruktur soll sowohl für den Breitensport als auch für den Spitzensport verbessert werden. Nicht vorgesehen sind aber exklusive Nutzungen einzelner Akteure.

Der Gemeinderat legt dem Stadtrat nun einen Zwischenbericht vor. 2027 soll die Testplanung fortgesetzt werden.