Berner Gemeinderat verteidigt Zahl der Kommunikationsstellen

Keystone-SDA

Für Kommunikation und Marketing gibt es in der Stadtberner Verwaltung insgesamt 26,85 Vollzeitstellen. Dies schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort auf eine Interpellation von FDP-Stadtrat Thomas Hofstetter.

(Keystone-SDA) Die meisten Ressourcen entfallen mit 5,7 Vollzeitstellen auf die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie. Dahinter folgen der Informationsdienst mit 5,5 und die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün mit 4,0 Vollzeitstellen.

Interpellant Hofstetter verweist auf eine Richtgrösse von einer Kommunikationsstelle pro 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner, was für Bern rund 15 Stellen entspräche. Der Gemeinderat sieht das anders. Aus seiner Sicht gibt es keine Anzeichen für eine Überdotierung.

Der demokratische Staat habe die gesetzliche Pflicht zur Information der Bevölkerung. Behörden müssten Herausforderungen frühzeitig benennen und die öffentliche Debatte ermöglichen – unter anderem, indem sie Beschlüsse nachvollziehbar vermittelten. Die Arbeit der Stadtverwaltung im Dienst der Öffentlichkeit bedinge eine angemessene Kommunikation.