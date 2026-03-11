Berner Kantonsparlament gedenkt Opfer von Kerzers

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch der Opfer des Brands von Kerzers gedacht. Vor der Abendsession führten die Parlamentsmitglieder eine Schweigeminute durch.

(Keystone-SDA) Sie habe «mit grosser Bestürzung» erfahren, dass mutmasslich ein Berner für den Brand verantwortlich war, sagte Grossratspräsidentin Edith Siegenthaler (SP). Sie dankte den beteiligten Rettungskräften – darunter zwei Berner Ambulanzteams – und sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus.

Die Post hatte zuvor einen Anlass abgesagt, der über Mittag im Rathaus stattgefunden hätte. Beim verheerenden Brand in einem Postauto kamen am Dienstagabend sechs Personen ums Leben, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt.