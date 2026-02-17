Berner Kantonspolizei nimmt Brandstifter von Tramelan fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat einen Brandstifter festgenommen. Sie verdächtigt ihn, für mehrere Brände im bernjurassischen Tramelan verantwortlich zu sein. Der Mann ist geständig, wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 34-jährige Mann wird verdächtigt, für vier Brände im vergangenen Dezember und Januar verantwortlich zu sein. Verletzte gab es bei den Bränden keine, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Gegen den mutmasslichen Brandstifter läuft nun ein Strafverfahren.

Am 30. Dezember 2025 brannte es in der Waschküche eines Mietshauses in Tramelan. Am 24. Januar 2026 brannte es im selben Gebäude erneut. Einen Tag danach brannte in Tramelan zuerst eine Hecke. Gleichentags wurden die Reifen eines Anhängers in Brand gesetzt. Bei allen vier Bränden stand die Feuerwehr im Einsatz.