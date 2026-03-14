Berner Kultur-Multitalent Timmermahn ist tot

Keystone-SDA

Der Berner Maler, Dichter, Erzähler, Musiker, Kabarettist und Theatermacher Timmermahn ist in der Nacht auf Samstag 83-jährig gestorben. Timmermahns Management Kathamusic GmbH bestätigte am Samstag auf Anfrage eine entsprechende Meldung der Berner Tamedia-Zeitungen.

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(Keystone-SDA) Timmermahn wurde 2011 im Zusammenhang mit einer Ausstellung in Burgdorf als «unermüdlicher Forscher vom Absurdistan des Alltags» beschrieben. Er war in Bern und über Bern hinaus beispielsweise als Erzähler von verschrobenen Märchen bekannt, aber eben auch als Maler und als Gestalter von Plakaten wie etwa jenem der Berner Fasnacht von 2004.

Aktuell zu sehen in Wabern bei Bern ist Timmermahns Schwank «Jenseits», der als «absurdes Volkstheater» beschrieben wird. Timmermahn selber schrieb auf seiner Homepage, er liebe absurde, surreale, abwegige, phantastische, groteske, übertriebene, sonderbare und eigenartige Theaterstücke. «Ich brauche nicht verstanden zu werden.»

Lange trat Timmermahn in einer Formation mit dem Namen «Timmermahn & Los Hobos» auf. Für Aufsehen sorgte das Multitalent 2023 auch mit einem riesigen Bild an einem 45 Meter hohen Futtersilo in Rothenburg LU.