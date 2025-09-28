Berner Miet-Initiative und Könizer Wahlen prägen Abstimmungssonntag
Die bernischen Stimmberechtigten entscheiden am (heutigen) Sonntag, ob Vermieter bei Wohnungswechseln künftig die Vormiete offenlegen müssen. Die Miet-Initiative ist die einzige kantonale Vorlage.
(Keystone-SDA) Regierungsrat und Parlament lehnen das Begehren ab. Sie befürchten viel Aufwand ohne Ertrag. Die Initianten von Mitte-Links widersprechen: Dank transparenten Vormieten könnten ungerechtfertigte Mietzinserhöhungen besser erkannt werden.
Mehrere Gemeinden entscheiden über Sachgeschäfte. So soll das Stadtberner Stimmvolk 14,9 Millionen Franken für die Quartierarbeit sprechen.
Spannung versprechen die Wahlen in Köniz. Im Gemeinderat könnte Rotgrün eine Mehrheit erobern. Zurzeit halten SP, Grüne, GLP, SVP und FDP je einen Sitz.
Wahlen gibt es auch etwa in Lyss und Nidau. Erste Ergebnisse werden am frühen Nachmittag erwartet.