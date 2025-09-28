The Swiss voice in the world since 1935
Berner Miet-Initiative und Könizer Wahlen prägen Abstimmungssonntag

Keystone-SDA

Die bernischen Stimmberechtigten entscheiden am (heutigen) Sonntag, ob Vermieter bei Wohnungswechseln künftig die Vormiete offenlegen müssen. Die Miet-Initiative ist die einzige kantonale Vorlage.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Regierungsrat und Parlament lehnen das Begehren ab. Sie befürchten viel Aufwand ohne Ertrag. Die Initianten von Mitte-Links widersprechen: Dank transparenten Vormieten könnten ungerechtfertigte Mietzinserhöhungen besser erkannt werden.

Mehrere Gemeinden entscheiden über Sachgeschäfte. So soll das Stadtberner Stimmvolk 14,9 Millionen Franken für die Quartierarbeit sprechen.

Spannung versprechen die Wahlen in Köniz. Im Gemeinderat könnte Rotgrün eine Mehrheit erobern. Zurzeit halten SP, Grüne, GLP, SVP und FDP je einen Sitz.

Wahlen gibt es auch etwa in Lyss und Nidau. Erste Ergebnisse werden am frühen Nachmittag erwartet.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

