Berner Museumsnacht lädt zu Reise durch Themen, Zeiten und Orte

Keystone-SDA

Rund 40 Institutionen mit über 300 Programmpunkten laden an der Berner Museumsnacht vom 20. März die Besuchenden ein, Themen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Geschichte zu entdecken. Bekanntes neu sehen und sich von Unerwartetem überraschen lassen, das empfehlen die Macher der Museumsnacht dem Publikum.

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(Keystone-SDA) Die Berner Museumsnacht lebt von Kontrasten: Schwinger steigen im Kunstmuseum ins Sägemehl, im altehrwürdigen Rathaus wird tätowiert und in sonst stillen Bibliotheken Karaoke gesungen. Ebenso selbstverständlich öffnen sich in dem fröhlichen Trubel Räume für stille Momente, etwa in Kirchen oder eigens eingerichteten Rückzugsorten, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben.

Die Themenpalette der diesjährigen Museumsnacht ist breit. Im Alpinen Museum der Schweiz richtet die Ausstellung «Grönland. Alles wird anders» den Blick auf den Wandel im hohen Norden und seine globalen Zusammenhänge. Im Einstein-Haus führt der Weg in die Welt der Physik, im Zentrum Paul Klee in die Dada-Bewegung und im Botanischen Garten in exotische Pflanzenwelten.

Die Berner Fachhochschule lädt mit einer «Hommage an den inneren Schweinehund» zur Selbstreflexion. Im Naturhistorischen Museum wird bei einem Pub-Quiz gerätselt. In den neuen Redaktionsräumen von «Berner Zeitung» und «Der Bund» gibt es für Findige ein Fake-News-Quiz.

Die Museumsnacht versteht sich als Anlass für alle – partizipative Angebote und Familienprogramme inklusive. Sie gehört mittlerweile zum Frühlingsanfang und lockt jeweils tausende Besucherinnen und Besucher an.