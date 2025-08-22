The Swiss voice in the world since 1935
Berner Oberland-Bahn sperrt Streckenabschnitt temporär

Keystone-SDA

Die Berner Oberland-Bahn (BOB) sperrt den Abschnitt zwischen Zweilütschinen und Lauterbrunnen ab Freitagmittag temporär. Der Grund sind Arbeiten an einem instabilen Hang.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die BOB sperrt den Abschnitt zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und voraussichtlich kommendem Mittwoch. Reisende müssen auf Bahnersatzbusse ausweichen, wie die BOB am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Wegen eines instabilen Hangs unterhalb der Parkhausbrücke bei der Einfahrt in den Bahnhof Lauterbrunnen sind dringend Gleisarbeiten nötig, wie es weiter hiess.

Die BOB überwacht den Hang schon länger gemeinsam mit Spezialisten. Zuletzt beobachtete das Unternehmen im Juli und August stärkere Bewegungen. Als Ursache vermutet es die starken Regenfälle.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
