Berner Oberland-Bahn sperrt Streckenabschnitt temporär
Die Berner Oberland-Bahn (BOB) sperrt den Abschnitt zwischen Zweilütschinen und Lauterbrunnen ab Freitagmittag temporär. Der Grund sind Arbeiten an einem instabilen Hang.
(Keystone-SDA) Die BOB sperrt den Abschnitt zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und voraussichtlich kommendem Mittwoch. Reisende müssen auf Bahnersatzbusse ausweichen, wie die BOB am Freitag in einer Mitteilung schreibt.
Wegen eines instabilen Hangs unterhalb der Parkhausbrücke bei der Einfahrt in den Bahnhof Lauterbrunnen sind dringend Gleisarbeiten nötig, wie es weiter hiess.
Die BOB überwacht den Hang schon länger gemeinsam mit Spezialisten. Zuletzt beobachtete das Unternehmen im Juli und August stärkere Bewegungen. Als Ursache vermutet es die starken Regenfälle.