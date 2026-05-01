Berner Oberland-Bahnen verzeichnen 2025 einen hohen Verlust

Keystone-SDA

Die Berner Oberland-Bahnen (BOB) haben 2025 den höchsten Verkehrsertrag ihrer Geschichte erzielt und mehr Fahrgäste transportiert. Dennoch schliesst sie das Jahr wegen dringender Sanierungen und neuem Rollmaterial mit einem Verlust von 7,3 Millionen Franken ab.

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(Keystone-SDA) Belastet wurde das Rechnungsergebnis durch dringende Sanierungsarbeiten wegen Hangbewegungen bei der Parkhausbrücke in Lauterbrunnen und beim Grätlitunnel auf der Strecke der Schynige Platte-Bahn sowie durch den vorgezogenen Ersatz älterer Steuerwagen, wie die BOB am Freitag mitteilte.

Statt einer Revision beschaffte das Bahnunternehmen, das von Interlaken aus die Lütschinentäler nach Grindelwald und Lauterbrunnen erschliesst, zusätzliche fünf neue Triebzüge. Das führte zu höheren Abschreibungen und Zinsaufwendungen, wie es weiter hiess. Insgesamt investierte die BOB 2025 rund 49,2 Millionen Franken, vor allem in neues Rollmaterial.

Die Berner Oberland-Bahn beförderte 2025 rund 7,2 Millionen Fahrgäste, nach 7,1 Millionen im Vorjahr. Auch beim Verkehrsertrag legte das Unternehmen zu und erzielte mit 30,9 Millionen Franken einen neuen Höchstwert. Im vergangenen Jahr betrug dieser Wert 29,6 Millionen Franken.

Die Schynige Platte-Bahn legte ebenfalls leicht zu und transportierte 112’000 Gäste (+2,3 Prozent). Insgesamt stieg der Betriebsertrag laut Mitteilung auf 53,7 Millionen Franken.