Berner Polizei hält 19-Jährigen nach Fluchtfahrt an

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Autolenker mit als gestohlen gemeldeten Kontrollschildern hat sich am Sonntagnachmittag in Bern eine Verfolgungsjagd geliefert. Nach einer Flucht zu Fuss konnte ihn die Berner Kantonspolizei anhalten.

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(Keystone-SDA) Einsatzkräfte stellten das Auto mit gestohlenen Kontrollschildern gegen 15.55 Uhr auf der Autobahn A1 bei der Verzweigung Weyermannshaus fest, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Lenker missachtete demnach eine erste Anhalteaufforderung im Stadtteil Bümpliz.

Daraufhin setzte er seine Fahrt durch mehrere Quartierstrassen fort und gefährdete dabei laut Mitteilung andere Verkehrsteilnehmende. In einer Sackgasse stoppte der Mann das Fahrzeug und flüchtete zu Fuss. Einsatzkräfte hielten ihn kurz darauf an.

Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, unter Drogeneinfluss und ohne gültigen Führerausweis gefahren zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und das Auto wurde sichergestellt.

Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland leitete eine Untersuchung ein, wie es weiter hiess. Der Mann muss sich unter anderem wegen verschiedener Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz verantworten.