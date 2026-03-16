Berner Polizei startet öffentliche Fahndung nach Demo-Krawallen

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat nach der eskalierten Pro-Palästina-Demonstration vom vergangenen Oktober 101 mutmassliche Straftäterinnen und Straftäter identifiziert. Weitere Personen will sie nun mittels öffentlicher Fahndung finden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mithilfe von Foto- und Videoaufnahmen erstellte die Polizei Beweisketten. Sie identifizierte so zahlreiche Personen, die vermummt Straftaten begingen, wie sie am Montag in einer Mitteilung schrieb. Die erkannten Personen werden in den kommenden Wochen kontaktiert und teilweise zu Einvernahmen aufgeboten.

Weiter identifizierte die Polizei mehrere Dutzend noch unbekannte Personen, die Straftaten begingen. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland verfügte nun eine dreistufige Öffentlichkeitsfahndung, wie die Polizei weiter schrieb. Am kommenden Freitag will sie deshalb verdeckte Bilder der gesuchten Personen auf ihrer Website aufschalten. Falls diese nicht zur Identifikation führen, publiziert sie später unverdeckte Bilder.

Der Sachschaden, der bisher zur Anzeige gebracht wurde, beläuft sich gemäss Polizeiangaben auf über 600’000 Franken.