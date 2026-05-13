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Berner Polizei startet im Sommer Pilotprojekt mit Super-Recognizern

Die Berner Polizei startet im Sommer ein Pilotprojekt mit Supererkennern
Die Berner Polizei startet im Sommer ein Pilotprojekt mit Supererkennern Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat in einem internen Test rund 30 Personen mit Fähigkeiten als sogenannte Super-Recognizer ermittelt. Im Sommer will sie ein Pilotprojekt starten.

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(Keystone-SDA) Mittels umfassender Tests suchte die Polizei in ihrem Korps nach Personen mit Super-Recognizing-Fähigkeiten. Solche Menschen haben die Fähigkeit, Gesichter überdurchschnittlich gut zu erkennen und sich einprägen zu können. Sie können der Polizei bei der Fahndung nach Gewalttätigen dienen.

Zehn Prozent der am Test Teilnehmenden stellten sich demnach als Personen heraus, die über diese Fähigkeiten verfügen, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab. Diese seien informiert worden und die Detailplanung des Projekts sei angelaufen.

Im März hatte der Grosse Rat eine Motion der Mitte-Partei angenommen, die Super-Recognizer zur Stärkung der Polizeiarbeit forderte. Das Projekt der Kantonspolizei war zu diesem Zeitpunkt bereits angelaufen. Ausschlaggebend für den Vorstoss war die eskalierte Pro-Palästina-Demonstration vom vergangenen Oktober.

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