Bernhard im Oberdorf tritt per sofort aus der SVP aus

Keystone-SDA

Bernhard im Oberdorf tritt per sofort aus der SVP und demzufolge aus der Kantonsratsfraktion sowie der Gemeinderatsfraktion der Stadt Zürich aus. Das teilte die Partei am Montagabend mit. Er bleibe jedoch weiterhin politisch aktiv.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er habe vor 24 Jahren von der FDP zur SVP gewechselt, weil die Freisinnigen den EU-Beitritt zum Ziel hatten, wird im Oberdorf in der SVP-Mitteilung zitiert. Unterdessen sei es aber zum Ukraine-Krieg gekommen.

Trotz grossen inhaltlichen Übereinstimmungen mit der Partei könne er insbesondere die Neutralitätsinitiative nicht unterstützen, weil diese nach seiner Einschätzung auf einer engen Interpretation der Neutralität basiere und daher seinen Werten widerspreche, so im Oberdorf. Diesen Widerspruch könne er nicht mehr verantworten, er habe den Ausschlag gegeben zum Austritt aus der SVP.

Kantonsrat Domenik Ledergerber, Präsident der SVP des Kantons Zürich, bedauert den Austritt im Oberdorfs aus der Partei, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

