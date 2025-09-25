Berufsschule Rorschach soll für 20 Millionen Franken saniert werden
Die St. Galler Regierung hat für die Sanierung des Berufs- und Weiterbildungszentrums in Rorschach im Rahmen des Budgets 2026 einen Kredit von 20 Millionen Franken beantragt. Das Gebäude aus dem Jahr 1983 soll für den Schulbetrieb von weiteren 25 Jahren erneuert werden.
(Keystone-SDA) Das Gebäude erfüllt die aktuellen Standards für die Erdbebensicherheit und den Brandschutz nicht mehr, schrieb der Kanton am Donnerstag in einer Mitteilung. Viele Bauteile hätten ausserdem ihre Lebensdauer überschritten. Etwa die Fenster müssten ersetzt werden. Auch soll das Gebäude künftig mit erneuerbarer Energie geheizt werden.
Die Bauarbeiten seien hauptsächlich während den Sommerferien geplant. Dadurch sei kein Provisorium nötig.