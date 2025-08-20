The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Beschwerde gegen Sanierungsprojekt der Kanti Nuolen eingereicht

Keystone-SDA

Für die Sanierung und den Teilneubau der Kantonsschule Ausserschwyz in Nuolen liegt die Baubewilligung des Gemeinderates von Wangen vor. Eine Beschwerde könnte jedoch das Verfahren verzögern, teilte das Schwyzer Baudepartement am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Gegen die geplante Sanierung und den Teilneubau der Kantonsschule hätten Nachbarn Beschwerde eingereicht, hiess es. Diese sei als sogenannte Sprungbeschwerde direkt an das Verwaltungsgericht weitergeleitet worden, das nun über den Fall entscheidet.

Die Projektplanung sei bereits abgeschlossen, der Kostenvoranschlag vom Steuerungsausschuss genehmigt. Laut Mitteilung soll Ende August die Ausführungsplanung mit anschliessenden Ausschreibungen beginnen. Läuft trotz hängigem Beschwerdeverfahren alles nach Plan, könnte laut Baudepartement der Baustart im Sommer 2026 erfolgen. Der Bezug der neuen Räumlichkeiten wäre im Jahr 2028 möglich.

Das Bauprojekt umfasst die Sanierung der bestehenden Schulgebäude aus den Jahren 1967 und 1982 sowie den Rückbau des veralteten Zementsteinbaus von 1947. Ein Neubau mit Mensa, Aula, Aufenthaltsräumen und Turnhalle soll den Standort auf den gleichen Standard wie in Pfäffikon SZ bringen. Der Kantonsrat hat dafür im Juni 2024 einen Kredit von 44 Millionen Franken bewilligt.

Die Kantonsschule Ausserschwyz wird weiterhin an den beiden Standorten Pfäffikon und Nuolen geführt. Während Pfäffikon bereits auf das Schuljahr 2025/26 den Neubau beziehen konnte, soll in Nuolen die nächste Etappe jetz folgen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
56 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft