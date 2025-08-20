Beschwerde gegen Sanierungsprojekt der Kanti Nuolen eingereicht

Keystone-SDA

Für die Sanierung und den Teilneubau der Kantonsschule Ausserschwyz in Nuolen liegt die Baubewilligung des Gemeinderates von Wangen vor. Eine Beschwerde könnte jedoch das Verfahren verzögern, teilte das Schwyzer Baudepartement am Mittwoch mit.

(Keystone-SDA) Gegen die geplante Sanierung und den Teilneubau der Kantonsschule hätten Nachbarn Beschwerde eingereicht, hiess es. Diese sei als sogenannte Sprungbeschwerde direkt an das Verwaltungsgericht weitergeleitet worden, das nun über den Fall entscheidet.

Die Projektplanung sei bereits abgeschlossen, der Kostenvoranschlag vom Steuerungsausschuss genehmigt. Laut Mitteilung soll Ende August die Ausführungsplanung mit anschliessenden Ausschreibungen beginnen. Läuft trotz hängigem Beschwerdeverfahren alles nach Plan, könnte laut Baudepartement der Baustart im Sommer 2026 erfolgen. Der Bezug der neuen Räumlichkeiten wäre im Jahr 2028 möglich.

Das Bauprojekt umfasst die Sanierung der bestehenden Schulgebäude aus den Jahren 1967 und 1982 sowie den Rückbau des veralteten Zementsteinbaus von 1947. Ein Neubau mit Mensa, Aula, Aufenthaltsräumen und Turnhalle soll den Standort auf den gleichen Standard wie in Pfäffikon SZ bringen. Der Kantonsrat hat dafür im Juni 2024 einen Kredit von 44 Millionen Franken bewilligt.

Die Kantonsschule Ausserschwyz wird weiterhin an den beiden Standorten Pfäffikon und Nuolen geführt. Während Pfäffikon bereits auf das Schuljahr 2025/26 den Neubau beziehen konnte, soll in Nuolen die nächste Etappe jetz folgen.