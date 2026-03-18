Besonders blütenreiche Birken deuten auf starkes Pollenjahr hin

Keystone-SDA

Vielerorts in der Schweiz sind derzeit besonders blütenreiche Birken zu beobachten. Dies ist Zeichen für eine starke Heuschnupfensaison, wie das Allergiezentrum Schweiz Aha! am Mittwoch mitteilte .

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(Keystone-SDA) Bei Temperaturen ab etwa 12 bis 15 Grad Celsius setze die Birke ihre stark allergenen Pollen frei, heisst es. Vielerorts seien derzeit besonders blütenreiche Birken zu beobachten, was auf eine hohe Belastung für Allergikerinnen und Allergiker hindeute. Birkenpollen gehören aber zu den stärksten Auslösern von Heuschnupfen. Auch Eschenpollen sind bereits in der Luft.

Über mehrere Jahrzehnte zeige sich in der Schweiz ein Trend zu früheren und teils intensiveren Pollensaisons. Ein Papier der Akademie der Wissenschaften Schweiz bestätige diese Entwicklung. Pollensaisons begännen tendenziell früher, und die Belastung durch Baumpollen habe in den letzten 30 Jahren zugenommen, geht daraus hervor.

Betroffenen rät Allergiezentrum Schweiz, frühzeitig mit der empfohlenen Behandlung zu beginnen. Bei anhaltenden oder starken Beschwerden sei eine ärztliche Abklärung sinnvoll.