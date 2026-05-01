Besuchende in Badekleidung füllen die Fondation Beyeler

Keystone-SDA

In der Fondation Beyeler sind Kunstinteressierte am Freitag ungewöhnlich bekleidet gewesen für einen Museumsbesuch. Passend zu den Gemälden von Paul Cézanne darf das Publikum in Badebekleidung durch die Ausstellungsräume.

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(Keystone-SDA) Die Kulturinstitution in Riehen lud am «Tag der Badenden» Gäste am Freitag zu einem Gratisbesuch ein, wenn sie in Schwimmbekleidung erschienen. Inspiriert wurde der Badetag von Paul Cézanne, der ikonische Werke von Badenden schuf, und dem eine aktuelle Ausstellung in der Fondation Beyeler gewidmet ist.

Das Gratisangebot sei gut angenommen worden, hiess es von Seiten des Museums. «Das ungewöhnliche Setting bringt Kunst und Besuchende näher zusammen», hiess es auf der Website der Fondation Beyeler. Die Aktion verändere die Wahrnehmung und baue Distanz ab. Für ein umfassendes Erlebnis mit Kulturgenuss und Schwimmen im Freien war es in Basel allerdings noch zu früh: Die Freibäder öffnen erst an den kommenden Wochenenden wieder ihre Tore.