Betrunkener Autofahrer fährt in Dagmersellen in Pfosten und Tafel

Keystone-SDA

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Montag auf der Fahrt von Dagmersellen nach Reiden mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Im Blut hatte er umgerechnet 2,32 Promille.

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(Keystone-SDA) Der Autofahrer fuhr laut Mitteilung der Luzerner Polizei über mehrere Mittelinseln und prallte gegen vier Inselpfosten sowie eine Umleitungstafel.

Die Polizei stoppte den alkoholisierten 38-jährigen Bulgaren auf einem Parkplatz in Reiden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er darf vorläufig kein Motorfahrzeug mehr lenken, wie es am Montag hiess.