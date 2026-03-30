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Betrunkener Autofahrer fährt in Dagmersellen in Pfosten und Tafel

Keystone-SDA

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Montag auf der Fahrt von Dagmersellen nach Reiden mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Im Blut hatte er umgerechnet 2,32 Promille.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Autofahrer fuhr laut Mitteilung der Luzerner Polizei über mehrere Mittelinseln und prallte gegen vier Inselpfosten sowie eine Umleitungstafel.

Die Polizei stoppte den alkoholisierten 38-jährigen Bulgaren auf einem Parkplatz in Reiden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er darf vorläufig kein Motorfahrzeug mehr lenken, wie es am Montag hiess.

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