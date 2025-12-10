Betrunkener Autolenker verletzt sich in Aarau bei Selbstunfall

Keystone-SDA

Ein Autolenker ist am Dienstag kurz nach 20 Uhr betrunken und mutmasslich zu schnell in Aarau unterwegs gewesen. Bei einem Selbstunfall überschlug sich dessen Wagen und landete auf dem Dach. Der 32-Jährige erlitt dabei mittelschwere Verletzungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei vom Mittwoch auf der Schachenstrasse kurz vor dem Beginn des Innerortsbereichs.

In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Geschwindigkeitssignal, streifte eine Werbetafel sowie einen Baum und rammte eine Strassenlampe.

Der 32-Jährige konnte eigenständig aus seinem totalbeschädigten Fahrzeug kriechen. Der Rumäne aus dem Kanton Solothurn wurde mit Knochenbrüchen an einer Hand sowie Schrammen und Prellungen in ein Spital gefahren.

Der Mann sei deutlich alkoholisiert gewesen, heisst es in der Mitteilung. Er habe im Spital eine Blut- und Urinprobe abgeben müssen. Spezialisten der Unfalltechnik würden zudem vertiefte Abklärungen durchführen, da der Verdacht auf stark übersetze Geschwindigkeit im Raum stehe. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.