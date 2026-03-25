Bevölkerungszahl von Baselland nimmt weiter zu

Keystone-SDA

Im Kanton Baselland ist die Bevölkerung im vergangenen Jahr erneut gewachsen. Insgesamt lebten Ende letzten Jahres 305’663 Einwohnerinnen und Einwohner im Baselbiet. Das entspricht einer Zunahme um 2378 Personen respektive 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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(Keystone-SDA) Die Anzahl der Schweizerinnen und Schweizer hat dabei um 0,3 Prozent auf 225’194 Personen zugenommen, wie Statistik Baselland am Mittwoch mitteilte. Die Anzahl Ausländerinnen und Ausländer nahm um 2,2 Prozent auf 80’469 Personen zu. Der Bevölkerungswachstum sei ausschliesslich durch die Zuwanderung erfolgt, heisst es weiter.

Mit einem Plus von 301 Personen am stärksten gewachsen ist gemäss Mitteilung das dritte Jahr in Folge die Gemeinde Reinach. In der zweitgrössten Baselbieter Gemeinde lebten Ende 2025 insgesamt 21’109 Personen. In der grössten Gemeinde Allschwil lebten 22’468 Personen.

In 30 der 86 Baselbieter Gemeinden nahm die Wohnbevölkerung letztes Jahr gemäss Communiqué ab. Den stärksten absoluten Rückgang verzeichneten die Gemeinden Birsfelden mit minus 110 Personen, Arisdorf mit minus 41 Personen und Zwingen mit minus 40 Personen.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, ist der Anteil der 65-jährigen und älteren Personen im Zeitraum von 1980 bis 2025 von 10,2 Prozent auf 23,4 Prozent angestiegen.