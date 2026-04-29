Bewaffneter auf Balkon in Volketswil ZH löst Polizeigrossaktion aus

Keystone-SDA

Ein Mann hat am Mittwochabend in Volketswil ZH vom Balkon aus mit einer Waffe auf Menschen gezielt und dabei eine Grossaktion der Polizei ausgelöst. Der 48-jährige Schweizer wurde verhaftet und die Waffe sichergestellt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Polizei erhielt kurz nach 17.30 Uhr die Meldung, dass eine Person vom Balkon einer Wohnung am Rütiweg mit einer Waffe auf Personen ziele, hiess es weiter. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei sowie Einsatzkräfte der Kommunalpolizeien Uster, Dübendorf, Region Pfäffikon und Illnau-Effretikon rückten nach Volketswil aus. Spezialisten hätten vor Ort mit dem Mann Kontakt aufgenommen.

Gegen 20.20 Uhr sei der 48-Jährige verhaftet worden. In der Wohnung seien zudem mehrere Schusswaffen sichergestellt worden. Um wie viele und um welche Art von Waffen es sich handle, konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zunächst nicht präzisieren. Dies sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.