Bewohner nach Brand in Mehrfamilienhaus in Laufen BL im Spital

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Montag in Laufen BL ist ein Bewohner verletzt worden. Die Sanität lieferte ihn ins Spital ein, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Die Brandursache ist unklar.

(Keystone-SDA) Das Feuer brach kurz nach 17.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Hinteren Gasse aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei Rauch aus einer Wohnung im Dachgeschoss sichtbar gewesen. Die Feuerwehr konnte den Brand gemäss Mitteilung umgehend löschen.