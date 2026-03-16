Biber sind laut Studie wertvoll für die Artenvielfalt

Keystone-SDA

Wo Biber leben, ist das für Mensch und Natur von Vorteil. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die am Montag von einem vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) beauftragten Beratungsbüro veröffentlicht worden ist.

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(Keystone-SDA) Der Biber erhöht die Anzahl der Pflanzenarten, ermöglicht durch seine Dämme die Speicherung von Kohlenstoff und reinigt das Wasser. Er ist «ein wichtiger Verbündeter für die Biodiversität», sagt Cécile Auberson, wissenschaftliche Koordinatorin der nationalen Biberberatungsstelle und Mitautorin des neuen Berichts, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In 16 untersuchten Gebieten hat sich laut der Studie dank der Präsenz von Bibern die Zahl der Tier- und Pflanzenarten um das 2,6-Fache und die Anzahl der Lebewesen um das 5,9-Fache erhöht.

Mit den Daten hoffen die Forscher, den kantonalen und eidgenössischen Behörden stichhaltige Argumente zu liefern, um die Akzeptanz dieser Nagetiere zu fördern.