Biel gibt Machbarkeitsstudie für Schule Linde in Auftrag

Keystone-SDA

Der Gemeinderat der Stadt Biel hat eine Machbarkeitsstudie für die Schulanlage Linde in Auftrag gegeben. Mit der Studie sollen verschiedene Szenarien für die Zukunft der Anlage durchgespielt werden.

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(Keystone-SDA) Zu den möglichen Szenarien gehören unter anderem eine Sanierung, eine Umstrukturierung der Räume oder eine allfällige Erweiterung. Die denkmalpflegerischen, städtebaulichen und wirtschaftlichen Vorgaben sollen berücksichtigt werden, wie der Gemeinderat am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Die Machbarkeitsstudie soll dereinst die Grundlage für den Entscheid, wie es mit dem Areal weitergeht, darstellen. Die Ergebnisse sollen bis Ende 2026 vorliegen. Der Gemeinderat hat für die Studie einen Verpflichtungskredit von 165’000 Franken genehmigt.

Die Schulanlage wurde gemäss Mitteilung in den 1950er-Jahren gebaut. Sie ist als schützenswert eingestuft und wird heute für verschiedene schulische Zwecke genutzt. Ihr Zustand verschlechtere sich zunehmend, zudem entspreche die Schule den heutigen pädagogischen und technischen Anforderungen nicht mehr in allen Bereichen.