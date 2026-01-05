Biel schliesst Sanierung Schwanengasse mit Tempo-30-Zone ab

Keystone-SDA

Mit der Umsetzung einer Tempo-30-Zone realisiert die Stadt Biel in der Schwanengasse die letzte Etappe der Sanierung. Damit will sie die Sicherheit erhöhen, das Stadtklima verbessern und die Lebensqualität im Quartier stärken, wie sie am Montag mitgeteilt hat.

(Keystone-SDA) Die Tempo-30-Zone zwischen dem Kreisel Silbergasse/Brühlstrasse und der Jurastrasse soll künftig die Quartierstrassen entlasten und den Durchgangsverkehr gezielt auf die Neumarktstrasse leiten. Das ordne den Verkehr, schrieb die Stadt Biel in einer Mitteilung.

In den kommenden Wochen plant die Stadt zudem die Pflanzung einer neuen Baumreihe.