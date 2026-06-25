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Bienenhaus in Bonaduz GR abgebrannt

Keystone-SDA

Am Mittwochnachmittag ist es am Waldrand in Bonaduz zu einem Brand gekommen. Ein Bienenhaus sowie angrenzende Bäume wurden dabei beschädigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 15.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Brand im Gebiet Campagna in Bonaduz. Die Feuerwehr traf ein Bienenhaus in Vollbrand sowie brennende Bäume in unmittelbarer Nähe an.

Innerhalb von rund 20 Minuten hatten die Einsatzkräfte den Brand gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag unter Kontrolle. Aufgrund der starken Hitze sei es aber bei einzelnen Einsatzkräften zu Kreislaufproblemen gekommen, weshalb sie von der Rettung medizinisch betreut worden seien.

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