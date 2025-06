Bio-Familia ernennt Daniel Lutz zum neuen CEO

Keystone-SDA

Der Müeslihersteller Bio-Familia aus Sachseln OW erhält eine neue Führung. Daniel Lutz wird ab dem 1. August 2025 die Geschäftsführung beim Traditionsunternehmen übernehmen, wie Bio-Familia am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Lutz bringt langjährige Erfahrung in der Lebensmittelindustrie mit. Zuletzt war er neun Jahre lang Konzernchef der Lebensmittelgruppe Orior, zuvor hatte er verschiedene Positionen bei Nestlé inne. In seiner neuen Rolle bei Bio-Familia will er sich gemäss Mitteilung auf die Weiterentwicklung der Marke und des Unternehmens konzentrieren.

Er tritt die Nachfolge von Manuel Dubacher an, der das Obwaldner Unternehmen mit Sitz in Sachseln seit November 2024 interimistisch leitete. Dubacher wird Bio-Familia nach insgesamt 13 Jahren im Sommer 2025 verlassen. Das Unternehmen dankt ihm für sein Engagement und seine Leistungen in den vergangenen Jahren.