Blaugrüner Diamant erzielt in Genf fast 14 Millionen Franken

Keystone-SDA

Ein leuchtend blaugrüner Diamant mit 5,50 Karat aus Zentralafrika, der grösste bisher bekannte seiner Art, ist am Mittwoch in Genf für 13,6 Millionen Franken verkauft worden. Das ist ein Rekord für diese Art von Edelstein, wie das Auktionshaus Christie’s mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die „Ocean Dream“ stelle damit einen neuen Weltrekord bei Auktionen für einen blaugrünen Diamanten auf, teilte Christie’s mit. Der Diamant war auf 7 bis 10 Millionen Franken geschätzt worden.

„Wir hatten diesen Stein 2014 für 8,5 Millionen Dollar verkauft. Er war von einer privaten Sammlerin aus Asien erworben worden, die ihn sehr schätzte und trug“, erklärte Max Fawcett, internationaler Direktor für Schmuck bei Christie’s, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

„Und wir haben ihn gerade für 17 Millionen Dollar verkauft, dank der aktiven Beteiligung von drei verschiedenen Kunden aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt“, die die Gebote in die Höhe trieben, fügte er hinzu.

Dieser aussergewöhnliche Diamant – der grösste blaugrüne Fancy Vivid-Diamant, der jemals vom Gemological Institute of America (GIA) katalogisiert wurde – ist in einer dreieckigen Form geschliffen. Er wurde „Anfang der 2000er Jahre in Zentralafrika abgebaut“, erklärte Fawcett. Der Diamant hat die Grösse eines kleinen Fingernagels.