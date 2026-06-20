The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Blitzeinschlag in Alt St. Johann SG führt zu hohem Sachschaden

Keystone-SDA

Bei einem Blitzeinschlag in eine Scheune in Alt St. Johann ist am Freitagabend ein Sachschaden von rund 100'000 Franken entstanden. Der Stall ist einsturzgefährdet und wurde deshalb gesperrt. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Während eines starken Gewitters am Freitagabend beobachteten mehrere Anwohner, wie eine Scheune von einem Blitz getroffen wurde und Rauch aus dem Dach aufstieg. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag in einem Communiqué.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sie zwar weder Rauch noch einen Brand fest. Allerdings wurden sowohl die Scheune als auch elektrische Einrichtungen beschädigt.

In einigen umliegenden Gebäuden fiel gemäss der Polizei der Strom aus. An einem Sicherungskasten in der Umgebung wurden ebenfalls Schäden festgestellt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft