Blitzeinschlag in Alt St. Johann SG führt zu hohem Sachschaden

Keystone-SDA

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Bei einem Blitzeinschlag in eine Scheune in Alt St. Johann ist am Freitagabend ein Sachschaden von rund 100'000 Franken entstanden. Der Stall ist einsturzgefährdet und wurde deshalb gesperrt. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

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(Keystone-SDA) Während eines starken Gewitters am Freitagabend beobachteten mehrere Anwohner, wie eine Scheune von einem Blitz getroffen wurde und Rauch aus dem Dach aufstieg. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag in einem Communiqué.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sie zwar weder Rauch noch einen Brand fest. Allerdings wurden sowohl die Scheune als auch elektrische Einrichtungen beschädigt.

In einigen umliegenden Gebäuden fiel gemäss der Polizei der Strom aus. An einem Sicherungskasten in der Umgebung wurden ebenfalls Schäden festgestellt.