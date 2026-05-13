BLT passt Fahrplan der Waldenburgerbahn für bessere Anschlüsse an

Keystone-SDA

Die Baselland Transport AG (BLT) passt den Fahrplan der Waldenburgerbahn an. Ab dem 18. Mai fährt die Bahn eine Minute früher, um in Liestal bessere Anschlüsse auf die Schnellzüge nach Basel zu gewährleisten.

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(Keystone-SDA) Die Anpassung sei eine Reaktion auf kritische Rückmeldungen von Fahrgästen, Gemeinden und aus der Politik, teilte die BLT am Mittwoch mit. Sie erfolge in Absprache mit der Bau- und Umweltschutzdirektion. Seit einer Fahrplanumstellung im Dezember 2025 und somit der Einführung der neuen S33 zwischen Basel und Liestal sowie des Viertelstundentakts in Liestal sei es zu zeitgleichen Ankünften der Waldenburgerbahn und Abfahrten von Schnellzügen gekommen.

Konkret verkehren die Züge der Waldenburgerbahn (Linie 19) ab dem 18. Mai in beide Richtungen eine Minute früher als bisher. Dadurch werde der Umstieg auf den Fernverkehr nach Basel verbessert. Bestehende Anschlüsse an die S-Bahn sowie an den Fernverkehr ins Mittelland blieben gewährleistet.

Gemäss der BLT wird diese Massnahme möglich durch die ausserordentlich hohe Pünktlichkeit der Waldenburgerbahn im teilautomatisierten Betrieb. Die Linie erreiche eine Pünktlichkeit von 99,8 Prozent.