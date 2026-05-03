Boot auf Zürichsee vor Lachen SZ in Brand – Keine Angaben zu Opfern

Keystone-SDA

Auf einem Boot auf dem Zürichsee ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Über mögliche Opfer des Brandes vor Lachen im Kanton Schwyz war zunächst nichts bekannt.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte ihren Einsatz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das brennende Boot liege im See vor Lachen, gab ein Sprecher Auskunft. Der Löscheinsatz der Feuerwehr Rapperswil SG und des Seerettungsdienstes Pfäffikon SZ laufe noch, hiess es gegen 16 Uhr.

Mehr zu möglichen Verletzten oder dem Grund des Brandes konnte die Polizei zu dieser Zeit nicht sagen. Sobald das Feuer gelöscht sei, werde das Boot geborgen. Im Hafen werde die Polizei die Spuren erst sichern und anschliessend die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Zuerst über den Brand berichtet hatte die Nachrichtenseite «20Minuten». Die Redaktion wurde von Augenzeugen auf den Vorfall aufmerksam gemacht.