Bootsanlegesteg in Stadt Zürich versinkt und reisst Boote mit

Keystone-SDA

Im Zürcher Hafen Tiefenbrunnen ist in der Nacht auf Donnerstag ein grosser Teil der Betonmole versunken und hat mehrere Boote mit in die Tiefe gerissen. Die Ursache ist unklar.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 2 Uhr morgens ging bei der Zürcher Stadtpolizei die Meldung über das Unglück ein, wie diese am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die ausgerückte Wasserschutzpolizei stellte fest, dass ein erheblicher Teil der Anlegestelle untergegangen war. Durch den Vorfall wurden Boote losgerissen oder sanken ebenfalls.

Während rund ein Dutzend Boote im Laufe des Morgens gesichert oder ausgewassert werden konnten, ist die genaue Anzahl der Schiffe, die sich noch unter Wasser befinden, derzeit noch unklar. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich haben Ermittlungen zur bislang völlig ungeklärten Ursache aufgenommen. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.