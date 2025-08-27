Bootsunfall auf dem Zürichsee in Schwyz fordert zwei Todesopfer

Keystone-SDA

Bei einer schweren Bootskollision auf dem Obersee des Zürichsees im Kanton Schwyz sind am Dienstagabend zwei Personen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Ein 46-jähriger Schiffsführer war demnach mit zwei Begleitpersonen in Richtung Altendorf unterwegs. Auf dem Obersee kollidierte das Boot mit einem weiteren, auf dem sich sieben Personen befanden.

Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Mitteilung um einen 36-jährigen Mann und eine am Mittwoch nicht identifizierte Frau, die sich beide auf dem zweiten Boot befanden. Sie verletzten sich so schwer, dass sie noch auf den Unfallstelle starben. Die Leichtverletzten wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Schwyz hat Ermittlungen zum Bootsunfall aufgenommen.