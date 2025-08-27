The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bootsunfall auf dem Zürichsee in Schwyz fordert zwei Todesopfer

Keystone-SDA

Bei einer schweren Bootskollision auf dem Obersee des Zürichsees im Kanton Schwyz sind am Dienstagabend zwei Personen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Ein 46-jähriger Schiffsführer war demnach mit zwei Begleitpersonen in Richtung Altendorf unterwegs. Auf dem Obersee kollidierte das Boot mit einem weiteren, auf dem sich sieben Personen befanden.

Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Mitteilung um einen 36-jährigen Mann und eine am Mittwoch nicht identifizierte Frau, die sich beide auf dem zweiten Boot befanden. Sie verletzten sich so schwer, dass sie noch auf den Unfallstelle starben. Die Leichtverletzten wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Schwyz hat Ermittlungen zum Bootsunfall aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft