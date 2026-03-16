Botschafterin an Bord – Frontex-Boot kentert in der Ägäis

Keystone-SDA

Vor der kleinen griechischen Insel Kastellorizo ist ein Boot der europäischen Grenzschutzagentur Frontex gekentert. Wie der griechische Rundfunk ERTNews unter Berufung auf die Küstenwache berichtete, wurden dabei vier der fünf Insassen verletzt, darunter auch die estnische Botschafterin in Griechenland. Die Diplomatin habe sich nach Angaben aus diplomatischen Kreisen zu einem Besuch auf der Insel und bei der dort eingesetzten Besatzung eines estnischen Patrouillenbootes aufgehalten.

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(Keystone-SDA) Die Verletzten wurden mit einem Hubschrauber zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus auf der Insel Rhodos gebracht. Keiner von ihnen schwebe in Lebensgefahr und die genauen Umstände des Vorfalls würden untersucht, berichtete der griechische Rundfunk weiter.

Frontex unterstützt Griechenland in der Ägäis unter anderem bei der Überwachung der EU-Aussengrenzen und bei Massnahmen zur Kontrolle irregulärer Migration.