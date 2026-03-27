The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Brand in Büsserach SO: Polizei geht von Brandstiftung aus

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn ist es erneut zu einer mutmasslichen Brandstiftung gekommen: In Büsserach im Schwarzbubenland brannte in der Nacht auf Freitag ein Unterstand eines Holzverarbeitungsbetriebs. Es gab keine Verletzten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 03.30 Uhr ist gemeldet worden, dass es im Unterstand eines Holzverarbeitungsbetrieb an der Passwangstrasse brenne, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. Die Einsatzkräfte hätten den Brand rasch unter Kontrolle gebracht.

Spezialisten der Kantonspolizei nahmen Ermittlungen auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein Holzstapel in Brand geraten, der als Lager diene, hiess es. Als Brandursache stehe Brandstiftung im Vordergrund. Die Polizei sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft