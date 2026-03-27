Brand in Büsserach SO: Polizei geht von Brandstiftung aus

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn ist es erneut zu einer mutmasslichen Brandstiftung gekommen: In Büsserach im Schwarzbubenland brannte in der Nacht auf Freitag ein Unterstand eines Holzverarbeitungsbetriebs. Es gab keine Verletzten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

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(Keystone-SDA) Gegen 03.30 Uhr ist gemeldet worden, dass es im Unterstand eines Holzverarbeitungsbetrieb an der Passwangstrasse brenne, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. Die Einsatzkräfte hätten den Brand rasch unter Kontrolle gebracht.

Spezialisten der Kantonspolizei nahmen Ermittlungen auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein Holzstapel in Brand geraten, der als Lager diene, hiess es. Als Brandursache stehe Brandstiftung im Vordergrund. Die Polizei sucht Zeugen.