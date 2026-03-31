The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Brand in Biberist SO führt zu starker Rauchentwicklung

Keystone-SDA

In Biberist SO ist Dienstagmittag ein Brand in einem Fabrikgebäude ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage sagte. Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung in der Region.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand sei bei der Kantonspolizei um 12.38 Uhr eingegangen. Daraufhin wurde ein grösserer Teil der Feuerwehr Biberist aufgeboten, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter sagte. Auch der Rettungsdienst sei vorsorglich vor Ort. Ob Personen verletzt worden seien, sei noch unklar.

Die Bevölkerung in der Region Biberist, Gerlafingen und Derendingen wurde über Alertswiss aufgefordert, die Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen abzuschalten. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft