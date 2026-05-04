Brand in Gewerbehalle in Riedt bei Erlen TG führt zu starkem Rauch

Keystone-SDA

Ein Brand in einer Gewerbehalle in Riedt bei Erlen TG hat am Montagabend zu starkem Rauch geführt. Die Behörden forderten die Anwohnerinnen und Anwohner auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

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(Keystone-SDA) Verletzte gab es bei dem Brand keine, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das Feuer brach demnach kurz vor 22 Uhr aus.

Aufgrund des starken Rauchs riefen die Behörden des Kantons Thurgau die Bevölkerung der Region über den Warndienst Alertswiss dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden und ihre Nachbarn zu informieren.