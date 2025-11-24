The Swiss voice in the world since 1935
Brand in Giswiler Werkhalle durch technischen Defekt ausgebrochen

Keystone-SDA

Der Brand der Werkhalle in Giswil OW vom letzten Donnerstagabend ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Das teilte die Obwaldner Staatsanwaltschaft am Montag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die ersten Ermittlungsergebnisse weisen laut dem Communiqué auf einen technischen Defekt an einem elektrischen Gerät als Auslöser des Feuers hin.

Nach dem Brand einer Werkhalle in Giswil hatte die Kantonspolizei Obwalden gemeinsam mit dem Forensischen Institut Zürich und unter Leitung der Staatsanwaltschaft Obwalden die Brandursache untersucht.

Wegen der brennenden Werkhalle im Gebiet Mühlemattli mussten in der Nacht auf Freitag 61 Personen aus benachbarten Häusern evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Halle brannte komplett nieder.

