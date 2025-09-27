Brand in Industriegebäude in Münchwilen TG – Niemand verletzt
Ein Industriegebäude in Münchwilen im Thurgau ist am Samstagnachmittag in Brand geraten. Dabei stieg starker Rauch auf. Verletzt wurde niemand.
(Keystone-SDA) Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Die Löscharbeiten waren gegen 21 Uhr noch im Gange.
Die Feuerwehr Region Münchwilen und die Feuerwehr Sirnach kamen mit mehreren Dutzend Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden Sie durch die Feuerwehr Frauenfeld und die Feuerwehr Region Wil.