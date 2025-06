Brand in Solothurner Industriegebiet sorgt für viel Rauch

Keystone-SDA

Ein Brand in einem Industriegebäude an der Muttenzstrasse in Solothurn hat am späten Sonntagabend für viel Rauch gesorgt. Der Kanton Solothurn alarmierte deshalb die Bevölkerung via Alertswiss-App des Bundes.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mithilfe dieser Warnapplikation wurden die Menschen dazu aufgerufen, nicht in das betroffene Gebiet zu gehen, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Wie Nourdin Khamsi von der Solothurner Kantonspolizei dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, konnte der Brand gelöscht werden. Es habe sich um ein Abbruchobjekt in einem Industriegebiet gehandelt, sagte der Polizei-Mediensprecher weiter. Der Wind habe den Rauch in Richtung Bahnhof geweht. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Eine halbe Stunde nach der Warnung der Bevölkerung gab der Kanton Solothurn auf Alertswiss schon wieder Entwarnung.