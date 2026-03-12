Brand in Zuchwil SO: Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Nebengebäude eines Bauernhofes in Zuchwil SO ist in der Nacht auf Donnerstag weitgehend niedergebrannt. Die Kantonspolizei geht gemäss bisherigen Ermittlungen von Brandstiftung aus. Sie sucht Zeugen.

(Keystone-SDA) Der Brand des Nebengebäudes am Emmenholzweg sei um 01.30 Uhr gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mit. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr sei das längliche Gebäude bereits weitgehend in Vollbrand gestanden.

Trotz des raschen Löscheinsatzes sei der ganze Gebäudekomplex stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Gebäude wurde laut Polizeiangaben bisher als Lager, Fahrzeugunterstand und Wohnhaus genutzt.

Der Rettungsdienst brachte einen Angehörigen der Feuerwehr zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

In der Region hatte es zwischen Oktober und Januar acht Brandstiftungen gegeben. Der mutmassliche Brandstifter, ein 24-jähriger Mann, sitzt derzeit in Untersuchungshaft.