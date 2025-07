Brand richtet Millionenschaden in Golfclub Schönenberg an

Keystone-SDA

Ein Brand im Golfclub Schönenberg bei Wädenswil hat in der Nacht auf Mittwoch einen Schaden von rund zwei Millionen Franken hinterlassen. In einem Lagerraum gingen Golfwagen und Golfausrüstungen in Flammen auf. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über das Feuer erreichte die Einsatzzentrale um halb drei Uhr in der Nacht, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten den Brand rasch löschen können. An der Golf-Ausrüstung und am Lagerraum entstand jedoch grosser Schaden.

Als das Feuer ausbrach, schliefen in darüber liegenden Zimmern neun Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren, die ein Junioren-Golf-Sommercamp besuchten. Sie hätten sich mit ihren Betreuungspersonen sofort in einen anderen Gebäudeteil begeben, so dass sie zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen seien. Zur Sicherheit wurde aber der Rettungsdienst aufgeboten.

Auslöser für den Brand war wahrscheinlich eine technische Ursache. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt.