Brasilianischer Schauspielstar Wagner Moura in Zürich

Keystone-SDA

Am Freitagnachmittag ist der brasilianische Schauspieler Wagner Moura auf dem Green Carpet des Zurich Film Festivals eingetroffen. Am späteren Abend wollte er den Politthriller "The Secret Agent" vorstellen, in welchem er die Hauptrolle spielt.

(Keystone-SDA) In Zürich ist zurzeit der Grüne Teppich ausgerollt, über den das ganze Festival über Gäste aus der Filmbranche empfangen werden. Am Freitag gab es unter anderem Besuch vom Schauspieler, Regisseur und Filmproduzenten Wagner Maniçoba de Moura, der den meisten aus der Netflix-Serie «Narcos» bekannt sein dürfte, in der er den kolumbianischen Drogenkartellboss Pablo Escobar verkörperte.

Am Festival wird ihm das Goldene Auge für seine schauspielerische Leistung im Thriller «The Secret Agent» des brasilianischen Regisseurs Kleber de Mendonça Vasconcellos Filho sowie für seine Karriere verliehen. Den Film stellt er persönlich in Rahmen einer «Gala-Premiere» vor. Ab dem 13. November wird der Film auch in den Deutschschweizer Kinos zu sehen sein.

Die 21. Ausgabe des Zurich Film Festivals (ZFF) wurde am Donnerstag eröffnet und dauert noch bis zum 5. Oktober.