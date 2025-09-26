The Swiss voice in the world since 1935
Brasilianischer Schauspielstar Wagner Moura in Zürich

Am Freitagnachmittag ist der brasilianische Schauspieler Wagner Moura auf dem Green Carpet des Zurich Film Festivals eingetroffen. Am späteren Abend wollte er den Politthriller "The Secret Agent" vorstellen, in welchem er die Hauptrolle spielt.

1 Minute

(Keystone-SDA) In Zürich ist zurzeit der Grüne Teppich ausgerollt, über den das ganze Festival über Gäste aus der Filmbranche empfangen werden. Am Freitag gab es unter anderem Besuch vom Schauspieler, Regisseur und Filmproduzenten Wagner Maniçoba de Moura, der den meisten aus der Netflix-Serie «Narcos» bekannt sein dürfte, in der er den kolumbianischen Drogenkartellboss Pablo Escobar verkörperte.

Am Festival wird ihm das Goldene Auge für seine schauspielerische Leistung im Thriller «The Secret Agent» des brasilianischen Regisseurs Kleber de Mendonça Vasconcellos Filho sowie für seine Karriere verliehen. Den Film stellt er persönlich in Rahmen einer «Gala-Premiere» vor. Ab dem 13. November wird der Film auch in den Deutschschweizer Kinos zu sehen sein.

Die 21. Ausgabe des Zurich Film Festivals (ZFF) wurde am Donnerstag eröffnet und dauert noch bis zum 5. Oktober.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

